Serie B – E’ successo di tutto: La Reggiana non si presenta a Salerno e a Venezia cala la nebbia

Ore 14:00

Cittadella-Monza 1-2 Boateng (M) rig. 10′, Gytkjaer (M) rig. 18, Ghiringhelli (C) 27′

Ore 16:00

Ascoli-Pordenone 0-1 Scavone (P) 39′

Brescia-Entella 2-2 Mangraviti (B) 61′, De Luca (E) 75′, Aye (B) 86′, Mancosu (E) rig. 93′

Chievo-Cosenza 2-0 Leverbe (CH) rig. 42′, Garritano (CH) 84′

Salernitana-Reggiana RINVIATA

Venezia-Empoli 2-0 Fiordilino (V) 21′, Johsen (V) 58′ SOSPESA PER NEBBIA al 62′

Vicenza-Pisa 4-4 Gori (V) 9′, Marconi (P) rig. 19′, Vido (P) 26′, Meggiorini (V) 42′, Cappelletti (V) 56′, Gucher (P) 63′ 73′, Da Riva (V) 74′

Cittadella-Monza. La sfida si sblocca al 10′ col calcio di rigore trasformato da Boateng per il vantaggio brianzolo, al 17′ altro penalty per il Monza ma stavolta calcia Gytkjaer che sigla il 2-0. Nel finale di tempo Ghiringhelli accorcia le distanze con un imperioso colpo di testa così al duplice fischio si va a riposo sul 2-1. Nella ripresa Gytkjaer cerca la doppietta con un destro a incrociare a lato di un soffio, al 75′ Boateng serve Mota che cerca l’angolino col mancino ma trova la pronta risposta di Maniero. Nel finale ancora Gytkjaer pericoloso con un tiro a botta sicura dall’interno dell’area ma la sfera si infrange contro il palo chiudendo la contesa con la vittoria del Monza.

Ascoli-Pordenone. Dopo un’iniziale fase di studio il primo brivido arriva al 21′ col tentativo aereo di Scavone bloccato da Sarr, la sfida si sblocca al 39′ col tap-in di Scavone che anticipa Spendlhofer e Sarr e deposita in rete chiudendo i primi 45 minuti col vantaggio ospite. Nella seconda frazione Scavone cerca la doppietta dopo un ottimo inserimento in area ma Sarr si supera in volo, al 79′ Diaw cerca gloria personale ma la sua conclusione viene deviata. Nel finale l’arbitro assegna un penalty al Pordenone ma Ciurria calcia alle stelle ma al triplice fischio gli ospiti conquistano comunque i 3 punti.

Brescia-Entella. Le squadre faticano a rendersi pericolose così la prima emozione arriva al 30′ con la rasoiata di Bisoli alta di poco, al 35′ ancora Bisoli dai 20 metri calcia ma Dessena respinge col piede. Nel finale di tempo Spalek al limite dell’area piccola calcia a botta sicura sprecando clamorosamente così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nei secondi 45 minuti arriva il vantaggio lombardo col tiro di prima intenzione di Mangraviti che si insacca a fil di palo, al 75′ De Luca dopo uno scambio con Mancosu pareggia i conti con una splendida semirovesciata. Nel finale le rondinelle si riportano in vantaggio con Aye che di testa sfrutta il cross di Mateju, nel recupero però l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Entella che Mancosu trasforma chiudendo il match sul 2-2.

Chievo-Cosenza. Prima occasione al 12′ col sinistro a giro di Ciciretti a alto non di molto dal vertice dell’area, al 29′ Baez cross per Gliozzi che da pochi passi non arriva di un soffio per la conclusione a rete. Nel finale di tempo l’arbitro assegna un calcio di rigore ai clivensi che Leverbe trasforma chiudendo il primo tempo col vantaggio veronese. Nella ripresa Bittante si coordina all’altezza del dischetto colpendo il palo a botta sicura. Carretta al 75′ cerca il goal di testa ma la sua conclusione aerea si spegne sul fondo dopo una leggera deviazione. Nel finale Garritano raddoppia le marcature per i gialloblu per il definitivo 2-0 clivense.

Salernitana-Reggiana. “Il club granata comunica che la Prima Squadra non scenderà in campo per causa di forza maggiore nella gara Salernitana – Reggiana in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il gruppo negli ultimi giorni, avendo ancora riscontrato negli accertamenti medici di ieri 18 casi di positività al Covid-19 tra i calciatori e 5 tra i componenti dello staff”. Questa la comunicazione ufficiale della Reggiana. Alle 15:55 la Salernitana si è presentata in campo con l’arbitro. Alle 16:45 il Direttore di gara ha notificato l’assenza della Reggiana e nei prossimi giorni spetterà al Giudice Sportivo decidere sul 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione stila Juventus-Napoli.

Venezia-Empoli. I lagunari alzano il ritmo sin dalle prime battute e al 21′ si portano in vantaggio col destro teso di Fiordilino dall’interno dell’area. Al 28′ Stulac ci prova direttamente su punizione ma Lezzerini blocca. Nel finale di tempo non arriva al reazione toscana così al duplice fischio si va negli spogliatoi col vantaggio veneto. Nei secondi 45 minuti Johnsen lascia partire uno splendido sinistro a giro dal limite che trafigge Brignoli. L’arbitro Valeri al 62′ sospende la sfida per nebbia. Piove sul bagnato arriva anche un black-out al Penzo.

Vicenza-Pisa. La sfida si sblocca al 9′ con la precisa incornata di Gori dopo un’uscita a vuoto di Perilli. Al 18′ l’arbitro assegna un calcio di rigore al Pisa che lo specialista Marconi trasforma per l’1-1. Al 26′ i nerazzurri completano la rimonta col tap-in di Vido che sfrutta un pallone vagante in area per il 2-1 pisano, al 39′ ospiti in 10 per il secondo giallo rimediato da Pisano. Nel finale di tempo il Vicenza trova il pareggio con Meggiorini che dal cuore dell’area non sbaglia chiudendo la prima frazione sul 2-2. Nella ripresa Cappelletti sovrasta gli avversari in area e di testa porta avanti il Vicenza, al 63′ arriva il pareggio col destro dai 20 metri di Gucher nell’angolino. La gara è molto vivace e al 73′ Gucher sigla la personale doppietta. I biancorossi non demordono e un minuto più tardi Da Riva firma il pareggio per il definitivo 4-4.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Empoli 13-Chievo 13-Salernitana 11*-Cittadella 10*-Frosinone 10-Venezia 7*-Reggina 7-Pordenone 7-SPAL 6-Monza 6*-Lecce 6-Brescia 5*-Cosenza 5-Reggiana 4**-Entella 4*-Ascoli 4-Pisa 4-Cremonese 3*-Vicenza 3*-Pescara 1

*Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare

A cura di Emilio Quintieri