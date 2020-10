Serie A/Crotone-Atalanta 1-2(1T): I calabresi rimangono ancora in partita

CROTONE-ATALANTA

Dopo le fatiche di Champions League contro l’Ajax ed in vista della sfida contro il Liverpool l’Atalanta scende in campo allo Scida contro il Crotone di Stroppa per ritornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive in campionato. Il Crotone invece dopo l’unico punto in classifica conquistato contro la Juventus vuole replicare l’impresa di fermare una grande del campionato.

PRIMO TEMPO

L’Atalanta ha subito l’occasione per sbloccare la gara con Muriel, ma il suo diagonale sfiora il palo e va fuori. Dall’altra parte il Crotone risponde con Reca, fa partite il sinistro che sfiora il palo. All’8′ ancora Muriel a sfiorare il gol su un passaggio delizioso di Malinovskyi, ma è bravissimo Cordaz a chiudere lo specchio al colombiano e mettere in angolo. Al 26′ passaggio filtrante di Malinovskyi per Muriel, tira e trova la rete a fin di palo. Al 31′ Gomez da pochi passi tira tira su Cordaz e sfiora il gol. Al 38′ Freuler strappa il pallone dai piedi di Benali serve Muriel che batte Cordaz e sigla la sua doppietta personale. Il Crotone reagisce ed accorcia il risultato riaprendo la partita. Al 40′ Simy sfrutta un rimpallo anticipa l’uscita di Sportiello e lo batte. 1-2. All’intervallo finisce così 1-2 per gli ospiti.

