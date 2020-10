SERIE A – Bologna-Cagliari 3-2, doppio Barrow rende felice Mihajlovic

Allo stadio “Dall’Ara” sfida tra il Bologna e il Cagliari, dove i padroni di casa cercano punti, dopo buone prestazioni. Eppure i sardi passano in vantaggio, cross di Sottil e Joao Pedro di piatto supera Skorupski. I felsinei provano a pareggiare, ma trovano sulla loro strada un super Cragno sui tiri di Svanberg e soprattutto su Barrow. L’ex dell’Atalata però nel minuti di recupero regala il pareggio con un tiro a giro sotto l’incrocio. Ad inizio ripresa i sardi tornano in vantaggio, spunto di Zappa e Simeone mette nell’angolo, nonostante il tocco del portiere del Bologna. I rossoblu di Mihajlovic vanno sul 2-2 con Soriano, tiro preciso e nulla da fare per Cragno. Il Bologna ha in campo però Barrow e con una conclusione precisa porta avanti i padroni di casa. Di Francesco si gioca la carta Ounas che mette dentro ben due palloni per Pavoletti, si salva la difesa rossoblu. Il franco-algerino è scatenato e sul traversone è toccato da Skorupski. Dopo cinque minuti termina il match, il Bologna torna alla vittoria e la prossima settimana affronterà il Napoli ancora in casa, il Cagliari gioca a tratti bene, ma paga l’inizio di ripresa.

BOLOGNA-CAGLIARI 3-2 LIVE

15′ Joao Pedro (C), 45′, 56′ Barrow (B), 47′ Simeone (C), 52′ Soriano (B)



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg (82′ Dominguez); Orsolini, Soriano, Barrow (89′ Vignato); Palacio (82′ Denswil).All. Mihajlovic



CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa (70′ Faragò), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin (86′ Cerri), Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil (63′ Ounas); Simeone (70′ Pavoletti).All. Di Francesco

Ammoniti: Lykogiannis (C), Joao Pedro (C), Danilo (B), Cragno (C), De Silvestri (B), Schouten (B)

Note: Recupero: 1′ p.t.; 6′ s.t.

A cura di Alessandro Sacco