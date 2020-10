Serie A, 6° giornata:L’Inter acciuffa il pari nel recupero !

Serie A, 6° giornata: Inter -Parma

Prima occasione del match è per l’Inter con una conclusione di Perisic che manda la palla sopra la traversa.Poco dopo ci prova Lautaro Martinez dalla distanza con Sepe che respinge.Anche Hakimi prova ad impensierire gli avversari , ma il suo cross è troppo alto.Nella ripresa Parma passa subito in vantaggio con Gervinho.L’attaccante servito da Hernani calcia basso e porta i suoi avanti .I padroni di casa rispondono con un colpo di testa di Lautaro ,ma Sepe in tuffo nega il gol. Gli emiliani trovano il raddoppio ,ancora con Gervinho che calcia da distanza ravvicinata .Passa poco e l’Inter accorcia con un tiro all’angolino dalla distanza di Brozovic.Gli uomini di Conte si gettano all’assalto del pari ,ma il Parma fa buona difesa.Ma nulla può nel recupero sul colpo di testa di Perisic ,su assist di Kolarov, per il definitivo pari.

INTER-PARMA 2-2

46′ e 62′ Gervinho (P), 64′ Brozovic (I), 92′ Perisic (I)

INTER (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi (78′ Young), Barella (78′ Nainggolan), Gagliardini (58′ Brozovic), Darmian (68′ Pinamonti); Eriksen (58′ Vidal); Lautaro Martinez, Perisic. All. Conte

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Balogh, Giu. Pezzella; Grassi (84′ Brugman), Hernani, Kurtic (74′ Cyprien); Kucka; Cornelius (46′ Inglese), Gervinho (74′ Sohm). All. Liverani



Ammoniti: Hernani (P)