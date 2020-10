Salvatore Aronica (all. U.S. Savoia): “Domani test difficile contro l’Arzachena. Il gruppo ha entusiasmo”

Dopo le ultime 4 vittorie di fila in campionato l’U.s. Savoia 1908 domani affronterà in casa allo stadio “Giroud” la squadra sarda dell’Arzachena. Alla vigilia della sfida le parole del tecnico dei campani Salvatore Aronica. “Abbiamo lavorato sugli errori commessi a Carbonia, c’è sempre da migliorare. E’ stata un’ottima settimana di lavoro, sotto il profilo dell’impegno e della concentrazione costante. I ragazzi stanno bene, si allenano con fiducia. Vincere è importante e questi quattro successi consecutivi sono stati importanti per l’autostima di questo gruppo. Viviamo una situazione complicata con questa pandemia. Se la curva dei contagi dovesse continuare a crescere si potrebbe andare verso un nuovo lockdown, che nessuno si augura. Capitolo infortunati, la rosa è al completo, manca solo Occhiuto per squalifica”.

La Redazione