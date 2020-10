Reggiana, 29 positivi: jolly già utilizzato, sconfitta a tavolino!

La Reggiana è vittima del Covid 19. I positivi nel club sono arrivati a 29 (22 calciatori e 7 membri dello staff). Impossibilitata per ovvie ragioni a scendere in campo, aveva chiesto il rinvio della gara contro la Salernitana. Avendo già utilizzato il famoso jolly, si è vista respingere la richiesta dalla Lega Serie B. Il presidente Balata, con il suo no, ha condannato la squadra ad una sconfitta per 3-0 a tavolino. Il club ha scartato l’idea di allestire una squadra completata da giovani della Primavera, per arrivare ai 13 richiesti come minimo dal protocollo. L’allenatore, Massimiliano Alvini, in quarantena a letto, si è sfogato su Facebook chiedendosi come sia possibile una cosa del genere.

Sappiamo tutti delle famose regole e di un Protocollo che non si può mettere in discussione, ma davvero il calcio non si rende conto della “straordinarietà” della situazione? Davvero non esiste più il semplice buon senso?