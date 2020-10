Problema muscolare per Caputo, gara con gli azzurri a rischio

Qualche problema di formazione per mister De Zerbi in vista della sfida di Napoli. Infatti, stando a quanto riferito da Sky, Ciccio Caputo sarebbe in dubbio per la sfida del San Paolo a causa di un problema fisico che potrebbe fargli saltare la sfida con gli azzurri di mister Gattuso. Quella di domani potrebbe essere una partita con gli uomini contati per il tecnico neroverde che deve valutare le condizioni di alcuni calciatori, fra i quali Defrel, il cui recupero appare, francamente difficile. Se Caputo non dovesse farcela, pronto Raspadori.