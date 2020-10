Niccolò Ceccarini: “Nel mese di novembre ci sarà l’annuncio del rinnovo di Gattuso”

L’editoriale del sabato del direttore di Tmw radio Niccolò Ceccarini parla del mercato del Napoli e in modo particolare della situazione del rinnovo di Gattuso. “Il rinnovo di contratto del mister del club azzurro sarà fino al 2023 con opzione per il 2024. Per la fumata bianca bisogna aspettare il mese di Novembre. Già a Castel di Sangro ci sarebbe dovuto essere l’annuncio, ma il tutto è stato rinviato, però sempre le parti felici di proseguire il progetto, con Gattuso che vuole confermarsi in Italia e in campo internazionale”.

Fonte: editoriale Niccolò Ceccarini tmw radio