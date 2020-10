Napoli-Milik, probabile cessione a Gennaio

Ieri pomeriggio a Castel Volturno, c’è stato l’incontro tra il Napoli e l’agente di Arek Milik Pantak per discutere del futuro del giocatore polacco. L’ex punta dell’Ajax in estate ha rifiutato tutte le destinazioni, Roma, Fiorentina, Tottenham ed Everton, scottato anche dal no della Juventus. La novità delle ultime ore è che c’è la disponibilità dell’entourage di Milik, di essere ceduto a Gennaio, per non perdere l’Europeo con la Polonia. Ovviamente ci sono ancora le pendenze come la causa dei diritti d’immagine e gli stipendi, però c’è uno spiraglio per il bomber degli azzurri, ora fuori rosa. Si vede un po’ di sole in casa partenopea?

Fonte: CdS