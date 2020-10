Milik/Napoli, anche dopo l’incontro di ieri resta il gelo

L’essere ai margini non deve essere affatto bello. Più facile da accettare a parole, ma quando subentrano i fatti…Forse per questo gli agenti di Arek MIlik hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il Napoli. Le parti in causa si sono confrontate ieri pomeriggio. Si è parlato di risoluzione anticipata e di eventuale cessione a gennaio. C’è qualche club che spinge per avere la punta polacca. In Premier. La risoluzione contrattuale proposta da Pantak non è stata presa in considerazione dal Napoli e Giuntoli non ha fissato alcun prezzo per gennaio, attende che arrivino delle proposte che, promette, il Napoli valuterà. Il gelo tra le parti resta. Milik ha chiesto anche di poter restare qualche giorno in più in Polonia in occasione della convocazione per la Nations League. Il club azzurro potrebbe concedergli 2 giorni di permesso.

Il Mattino