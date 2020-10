Magan Rapinoe: “Messi e Cr7? La vostra popolarità anche per le cause sociali”

In questi mesi una calciatrice che non ha mai avuto peli sulla lingua è certamente il capitano degli Stati Uniti Megan Rapinoe. Da Donald Trump, al movimento femminile e nella giornata di ieri anche a Messi e Cristiano Ronaldo. “Potrebbero fare altrettanto se decidessero di usare il loro estremo livello di popolarità per combattere il razzismo, a esempio. Non sto parlando di indossare una maglia ‘Black Lives Matter’, sto parlando di andare oltre”.

Fonte: L’Equipe