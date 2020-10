Lazio il comunicato ufficiale: “Positivi alcuni calciatori”

La Lazio con un comunicato ufficiale annuncia la positività di calciatori positivi al test Covid-19. Per privacy non sono resi noti i nomi dei calciatori positivi che sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre tutto il gruppo squadra è in quarantena. Per la trasferta contro il Torino in programma domani alla ore 15:00 mister Inzaghi avrà a disposizione solo 14 uomini della rosa. Ecco il comunicato ufficiale dei biancocelesti: ““La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri venerdì 30/10 sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e lazio. I soggetti risultati positivi sono stati posti in isolamento domiciliare mentre la squadra osserverà un periodo di quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico”.