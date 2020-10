Insigne, ma quale resa. Il capitano non vuole mancare contro il Sassuolo

Ieri c’era grande attesa per conoscere la diagnosi sulle condizioni fisiche di Lorenzo Insigne, uscito nel corso del primo tempo contro la Real Sociedad. Per fortuna il capitano del Napoli ha una leggera contrattura alla coscia sinistra. A fine gara contro i baschi mister Gennaro Gattuso aveva già rassicurato i tifosi azzurri che non era così grave, rispetto alla sfida contro il Genoa, che in quella circostanza aveva sentito una fitta dietro la coscia. Adesso Lorenzo Insigne spera già di essere convocato contro il Sassuolo di domani sera alle ore 18,00. Ovviamente già la giornata di oggi, quando ci sarà la seduta di allenamento, si avrà un quadro più preciso della situazione. La situazione verrà monitorata non solo dal club partenopeo, ma anche dal c.t. Roberto Mancini per le sfide di Nations League contro Polonia e Bosnia-Erzegovina. Insomma il capitano non si arrende mai.

Fonte: CdS