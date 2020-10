Il Sassuolo “prepara” il match del San Paolo: De Zerbi ne parla alle 15.00

L’appuntamento è per domenica al San Paolo e, in vista del match con gli azzurri, prosegue la preparazione del Sassuolo. Sul sito ufficiale della squadra neroverde, si legge: “Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio al Mapei Football Center. Questo pomeriggio, nel rispetto del protocollo Covid-19 di FIGC, per i neroverdi riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche e situazioni sulle palle inattive. Lavoro differenziato per Gregoire Defrel, Francesco Magnanelli e Nicolas Schiappacasse.”

“Domani (oggi per chi legge) la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a PORTE CHIUSE. Alle ore 15 su SassuoloChannel saranno disponibili le dichiarazioni di mister De Zerbi in vista di Napoli-Sassuolo”