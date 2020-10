Il patron “incrocia” Gattuso: per lui i complimenti presidenziali

Milik lo sapeva. Sarebbe stato messo da parte. E così è stato. E allora Pantak e De Vecchi hanno chiesto e ottenuto un incontro. Il presidente è arrivato a Castel Volturno poco dopo le 17, a conclusione di quello che era un allenamento solo facoltativo, ma a cui hanno preso parte quasi tutti. Prima della riunione con gli emissari di Milik il patron ha avuto modo di incrociare Gattuso: i due si sentono ormai al telefono con molta frequenza, ma il faccia a faccia è stata l’occasione per complimentarsi per la vittoria in Europa League. Nessun cenno al contratto, ora si attende l’arrivo di Mendes per iniziare a formalizzare la stesura materiale.

Pino Taormina (Il Mattino)