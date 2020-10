Il CT Mancini chiama Insigne dopo la gara di Europa League

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è uscito anzitempo in Europa League contro la Real Sociedad, ma stavolta non è così grave come quanto accaduto in campionato contro il Genoa. Solo una contrattura muscolare per l’attaccante, in attesa di capire se figurerà tra i convocati nella gara contro il Sassuolo. Il Corriere dello Sport rivela una chiamata del Ct Mancini ad Insigne per sincerarsi delle condizioni in vista della sosta dedicata alla Nazionale. Sospesa tra l’appuntamento con la Polonia (il 15 di novembre) e quello con la Bosnia (il 18). Insigne ci ha già rinunciato, esattamente un mese fa, e stavolta non vorrebbe farne a meno. Anche perché la prima telefonata, quando Real Sociedad-Napoli era appena finita, è arrivata da Roberto Mancini, che di privarsi della fantasia di Insigne non ha alcuna intenzione. “Ma come stai?”.