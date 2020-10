Gestione rosa: solo due azzurri a zero minuti

Dopo la partita vinta contro la Real Sociedad sono arrivati i complimenti da parte di De Laurentiis per la gestione di una rosa nella quale solo Rrahmani e Contini sono ancora a zero minuti tra campionato e coppa. Il centrale arrivato in estate non ancora entrato nelle rotazioni difensive, ma con il passare degli allenamenti sta affinando l’intesa con i compagni di squadra e di reparto e conta di trovare spazio già in uno dei prossimi appuntamenti. Il terzo portiere, invece, sta crescendo sotto la guida di Ospina e Meret e potrebbe fare il suo esordio nei primi turni di Coppa Italia. Aggiungerà altri due fattori nuovi alle sue operazioni, ma alla luce degli ultimi esperimenti: il risultato tenderà a non cambiare ancora. B. Majorano (Il Mattino)