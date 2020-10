Gattuso contrariato dalla “leggerezza” di Osimhen

La doppia ammonizione nel finale contro la Real Sociedad non è certamente piaciuta a Gennaro Gattuso. Si tratta di Osimhen che ha commesso una leggerezza, perchè ha lasciato la squadra nel finale di gara contro i baschi, facendosi espellere prima del recupero. Il tecnico degli azzurri gliel’ha fatto pesare come fa un padre nei confronti di un figlio. Ora toccherà alla punta nigeriana, perchè no, nella giornata di domani contro il Sassuolo, di riscattare l’accaduto con una buona prestazione, come ha fatto prima della gara di Europa League.

Fonte: Gazzetta dello Sport