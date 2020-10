(Formazioni ) Napoli/Sassuolo, ritornano Meret, Manolas e Osimhen. Assenza pesante per De Zerbi

Domani alle ore 18,00 allo stadio San Paolo, il Napoli affronterà il Sassuolo, sfida valevole per la sesta giornata di campionato. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso schiererà dal primo minuto Meret tra i pali, Di Lorenzo a destra, al centro della difesa Koulibaly e di nuovo Manolas, mentre a sinistra spazio a Hysaj. I due del centrocampo Bakayoko e Fabian Ruiz. In attacco, in attesa di conoscere le condizioni di Insigne, spazio a Politano, Mertens, Lozano e Osimhen. Per i neroverdi c’è una tegola in attacco, non ci sarà al San Paolo Djuricic, al suo posto Traorè, con Raspadori e Berardi, dietro a Caputo. In difesa spazio all’ex della sfida Chiriches.