Ferlaino: “Il Napoli ha una squadra forte, mi piace molto Petagna”

L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione Il Sogno nel Cuore: “Adesso il calcio è business. Presidenti tifosi come me non esistono più, perché all’epoca mia le esposizioni economiche personali erano maggiori. Noi potevamo contare soltanto sugli incassi al botteghino. Per me il Napoli ha una squadra forte. La rosa è profonda. Le qualità dell’organico vengono fuori con i 5 cambi. In panchina gli azzurri hanno calciatori di pari livello dei titolari. Mi riferisco soprattutto a Petagna, di cui ho grande stima. Penso che questo possa essere l’anno del Napoli. Me lo auguro da tifoso. Spero soltanto che non interrompano il campionato a causa del Covid”.