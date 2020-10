Ferlaino: “Pagai Maradona 14 miliardi di lire, Ventitriglia mi inseguì sino a Barcellona”

L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione Il Sogno nel Cuore: “Il Barcellona accettò il pagamento di 14 miliardi in tre anni. Però pretendeva una fideiussione bancaria, che ottenemmo grazie all’intercessione del sindaco di Napoli di allora Enzo Scotti. Il presidente del Banco di Napoli Ventriglia accettò e la preparò, dicendomi di ritirarla la domenica mattina. Per fortuna quel giorno Ventriglia si svegliò a mezzogiorno. Quando lesse che tutti i giornali criticarono la scelta di pagare Maradona così tanti soldi nonostante la città fosse ricca di problemi, io avevo già ritirato la fideiussione. Ero passato in banca alle 9. Ventriglia mi inseguì sino a Barcellona, ma non riuscì a fermarmi”.