Ferlaino: “Non fu difficile convincere Maradona a venire a Napoli”

L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione Il Sogno nel Cuore: “Non fu difficile convincere Maradona a venire a Napoli. Perché aveva scelto di lasciare Barcellona. Per fortuna altri grandi club come la Juve, l’Inter e il Milan erano distratti. Il Napoli ne approfittò e lo acquistò. Non penso che con Diego abbiamo vinto meno titoli di quello che avremmo potuto conquistare, è una bugia. Non dimentichiamo che all’epoca di Maradona c’era il Milan di Van Basten e l’Inter dei record. Vincemmo il secondo scudetto dopo una guerra mediatica e una battaglia sul campo. Il Milan perse a Verona, perché ai rossoneri cedettero i nervi. Non fu facile nemmeno conquistare la Coppa Uefa, visto che in quella competizione partecipava anche il Bayern ricco di campioni”.