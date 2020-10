Fedele: “Gattuso non sa nemmeno lui come ha vinto contro la Real Sociedad”

L’ex procuratore Enrico Fedele, ha rilasciato nel corso della trasmissione Fuorigioco, programma in onda su Canale 8 ha commentato la vittoria del Napoli in Europa League contro la Real Sociedad: “Gennaro Gattuso ha vinto una partita, quella contro la Real Sociedad, in modo strano. Non sa nemmeno lui come. Mi spiego meglio per farmi capire. Lui, come ha dichiarato anche nel post gara, aveva intenzione di mandare in campo una squadra offensiva, in grado di tenere il pallone, di controllare la partita. Il match è andato in una direzione completamente opposta. Il Napoli si è abbassato tanto, ha giocato all’italiana sfruttando le ripartenze. Se avesse giocato come aveva intenzione di fare, imponendo il gioco, Gattuso non avrebbe mai vinto”.