Carnevale: “Il Napoli è molto forte, mi piace Mertens come trequartista”

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione Il Sogno nel Cuore: “Per me la rosa del Napoli è molto forte. Insieme a quella dell’Inter può dare fastidio alla Juve. Faccio i complimenti a Giuntoli per l’acquisto di Bakayoko. Un centrocampista con le sue qualità tecniche e con la sua fisicità era proprio quello che mancava. Conosco Osimhen. Per me è fortissimo. Gli consiglio di essere meno generoso nei confronti dei compagni e di cominciare a dedicarsi al gol, perché nelle gambe ne ha parecchi. Mi piace molto Mertens nel ruolo di trequartista. Per me è un genietto. Koulibaly è tra i migliori difensori al mondo. Sarebbe stato utile anche al mio Napoli”.