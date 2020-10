Carlo Alvino: “I gol annullati alla Juventus? Arrendetevi alla tecnologia”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto il collega Carlo Alvino. “Insigne? Per fortuna si è fermato in tempo nella sfida contro la Real Sociedad, non è nulla di serio per il capitano. Nel corso della giornata ne sapremo di più. Sull’undici da mandare in campo ci sarà Osimhen che certamente una tiratina d’orecchie per il doppio giallo di giovedì, perciò cercherà il riscatto. Poi credo i vari Meret, Di Lorenzo, Manolas, Fabian Ruiz e Mertens. La partita di giovedì è stata tatticamente perfetta, hai messo il vestito adatto contro i baschi, certo non facendo un match da ricordare, ma contava il risultato. Con il Sassuolo sarà una sfida diversa, dove le due squadre ce la metteranno tutta per giocarsela a viso aperto, alla lunga conterà l’aspetto tecnico. Vorrei aggiungere una cosa, c’è una campagna mediatica vergognosa sui gol annullati alla Juventus. E’ al momento l’unico aspetto che funziona del VAR e invece stanno facendo di tutto per togliere la lealtà al nostro sport. Rete annullata per un millimetro? C’è nel regolamento, quindi è giusto applicarlo alla lettera, perciò arrendetevi alla tecnologia”.