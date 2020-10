Boga ritorna al San Paolo…ma da avversario

L’attaccante del Sassuolo Jeremie Boga dopo essere stato vicino al Napoli in estate ritorna al San Paolo da probabile titolare dopo lo stop che l’ha tenuto fermo 46 giorni causa Covid. Il franco-ivoriano era tornato a calcare i campi di gioco già a Torino, subentrato nel secondo tempo. Secondo Tuttosport Boga a Napoli potrebbe partire dal primo minuto vista anche la possibile assenza di Caputo. Il calciatore proverà a mettersi in mostra per far rimpiangere i dirigenti azzurri il suo mancato acquisto.