Prosegue il magic moment di Lorenzo Sonego al torneo Atp di Vienna. Il tennista piemontese, dopo aver sconfitto ieri per 6-2; 6-1 Novak Djokovic, quest’oggi ha sconfitto in semifinale il britannico Evans per 6-3; 6-4. Domani in finale Sonego affronterà Rublev che ha battuto per ritiro Anderson per 6-4; 4-1 rit.

La Redazione