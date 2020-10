Alvino: “Vergognoso alzare un polverone sui fuorigioco di Morata. Arrendetevi!”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Trovo vergognoso quello che sta succedendo, il polverone che stanno alzando sui fuorigioco di Morata della Juventus. Dopo Crotone-Juventus e Barcellona-Juventus testate di livello stanno appoggiando questa situazione ed è veramente spiacevole. Vogliono portare il calcio in una zona d’ombra che per anni ha fatto il male del calcio italiano, trovo tutto assurdo, incredibile“.

“Per questo voglio dire: arrendetevi, è veramente troppo. Arrendetevi alla tecnologia che indietro non si torna. Assurdo che testate di rilievo, storiche, stiano facendo passare questo messaggio assurdo sui fuorigioco. Non è così che si va avanti, il calcio ha trovato la giusta quadra con la tecnologia ed è così che si deve proseguire. Hanno fatto per anni ed anni il male di questo sport, devono soltanto arrendersi per questo ennesimo polverone che stanno alzando”.