Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Infortunio di Lorenzo Insigne? Parliamoci chiaro, non lo fermerà di certo: è uscito solo per prevenire eventuali danni, ma questo infortunio è una sciocchezza. Lorenzo sta bene e di certo non si fermerà, non ci sono proprio dubbi in tal senso. Lorenzo è pronto, è uscito contro la Real Sociedad appena ha sentito il fastidio, questo è stato molto importante”.