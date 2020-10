SSC Napoli – “HO VISTO MARADONA!” (Video e foto)

E sì, Napoli l’ha visto Maradona. Napoli ed il Napoli che, in fondo, senza retorica, sono la stessa cosa. L’ha visto, sentito, palpitato, amato. Ne è rimasta sopraffatta, travolta, affascinata. Per una volta senza parole. Perchè Maradona lo si osserva senza parole, perchè lui lascia senza fiato. Riempie gli occhi ed il cuore. La SSCN gli rende omaggio per fargli Auguri. 60 anni, ma per uno così, l’anagrafica è una formalità…