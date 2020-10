Signorini:”Dualismo tra Maradona e Pelè? Secondo me non è giusto farlo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fernando Signorini, ex collaboratore di Maradona.

“Il compleanno di Maradona è molto sentito anche in Argentina, l’amore resta nonostante i tanti problemi sociali del Paese. Uno come Diego, oltre a festeggiare gli anni, deve festeggiare ogni giorno in cui sorride. Ogni giorno per lui è come una nuova vita. La sua vita fa festeggiata ogni giorno.

Dualismo tra Maradona e Pelè? Secondo me non è giusto farlo, tra migliori non si devono fare paragoni, bisogna solo goderne. Se si fossero scambiati la nazionalità sarebbe stato un gioco simili. Io posso dire che mi piace di più ma non chi è il migliore.

Diego avrebbe avuto bisogno di amici sani, sicuramente alcune scelte le ha fatte lui ma forse aveva vicino certa gente che non capiva cosa voleva dire stare insieme a lui. Gli anni a Napoli sono stati i più intensi e vincenti? Assolutamente. Fosse andato alla Juventus sarebbe stato uno in più. Senza Napoli, Diego non sarebbe stato il mito che è oggi nel mondo del calcio”.