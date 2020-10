Serie A – Torino-Lazio a rischio: Biancocelesti con gli uomini contati

Sempre più defezioni in casa Lazio. Nella seduta di allenamento a due giorni dalla sfida contro il Torino, Simone Inzaghi ha svolto la seduta di allenamento con una rosa sempre più ridotta all’osso.

Oltre agli infortunati Lulic, Radu ed Escalante, assenti negli ultimi giorni per il focolaio di Covid-19 (non comunicato ufficialmente dal club) Strakosha, Cataldi, Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson, Leiva, Luiz Felipe, Armini. Questi gli assenti fino a ieri, perché oggi si sono aggiunti alla già lunga lista degli assenti anche Akpa Akpro, Fares e Patric. In campo, oltre ai portieri, erano quindi in undici giocatori della prima squadra e tra questi c’era anche Lulic, calciatore al lavoro per recuperare dall’infortunio e non in grado di scendere in campo.

La società ha svolto nuovi tamponi questa mattina alle ore 9.00 e ora è in attesa dell’esito degli stessi: dopo questi tamponi, il club deciderà se chiedere o meno alla Lega Serie A il rinvio del match di domenica contro il Torino.

Questa la lista dei presenti: Reina, Alia, Hoedt, Vavro, Acerbi, Marusic, Parolo, Milinkovic, Pereira, Correa, Caicedo, Muriqi più Lulic (indisponibile). Fonte: TuttoMercatoWeb.com