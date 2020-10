Ricorso Juve/Napoli: spunta la presunta data del dibattimento

Juve-Napoli, la partita non giocata, continua. Nelle aule dove si decidono i giudizi. Il ricorso azzurro è stato depositato in Figc lo scorso martedì e nel documento viene richiesto, dal legale del club avvocato Mattia Grassani, il rinvio della gara. Per l’esito occorrerà ancora un po’ di tempo, nonostante la giustizia sportiva sia più veloce di quella ordinaria. In merito alle tempistiche, su La Repubblica si legge: “Nei prossimi giorni sarà ufficializzata la data del dibattimento a Roma, che dovrebbe essere fissato come detto a metà novembre. I bianconeri non si sono costituiti, di conseguenza nel giudizio mancherà la controparte. L’obiettivo del Napoli è ottenere il rinvio della gara (prima data utile il 13 gennaio) e la cancellazione del -1 in classifica”.