Raffaella Iuliano a Radio Crc: “Il Napoli è candidato al vertice. Il mio ricordo indelebile su Diego…”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuta Raffaella Iuliano, giornalista e figlia del compianto Carlo Iuliano, storico capo ufficio stampa del Napoli. “Per me il Napoli è la squadra che gioca il miglior calcio del campionato – ha detto Raffaella Iuliano a Radio Crc – la Juventus sta attraversando una crisi profonda, l’Atalanta ha accusato qualche passaggio a vuoto mentre l’Inter non è devastante come tutti ci aspettavamo. Oltre il Milan, non vedo altre squadre che siano entrate già in forma. Per questo dico che il Napoli è candidato per un campionato di vertice. E’ giusto però che Gattuso tenga alta l’attenzione del gruppo, soprattutto dopo le vittorie. Il Napoli, che si esprime in maniera differenza in campionato e in Europa League non deve abbassare la guardia, perché è atteso da un ciclo di gare molto indicativo”. Sul campionato può pesare l’incognita Covid. “Siamo in presenza di una stagione particolare. Inoltre il protocollo pare sia già diventato anacronistico. Per questo dico che alla fine il Napoli può sperare di vedersi restituiti il punto in classifica e la possibilità di affrontare la Juve sul campo”. Infine un ricordo del rapporto tra Carlo Iuliano e Maradona, da oggi 60enne. “La loro amicizia è il mio orgoglio – ha detto Raffaella Iuliano a Radio Crc – conservo con amore una foto scattata in un ritiro del Napoli a Budapest. Mentre tutti chiedevano una foto con Maradona, in quella occasione fu Diego a pretendere uno scatto con mio padre. Per me saranno per sempre ricordi indelebili”.