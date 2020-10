Premier League – Graffio Wolverhampton: 2-0 al Crystal Palace

Graffio del Wolverhampton. I Wolves battono 2-0 il Crystal Palace nell’anticipo della 7a giornata di Premier League e proseguono nel loro momento positivo con la 3a vittoria in 4 partite. La squadra di Nuno Espirito Santo risolve la questione nel primo tempo con i gol di Ait Nouri (18′ min) e Podence (27′ min). Gli ospiti protestano per un gol annullato a Batshuayi per fuorigioco. Con questo successo il Wolverhampton aggancia Everton e Liverpool in testa alla classifica