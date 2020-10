La moviola – Buona la prestazione dell’inglese Pawson. Giusto annullare la rete di Osimhen

I tre precedenti dell’inglese Pawson con le italiane avevano lasciato in dote tre pareggi, il Napoli invece riesce a invertire la tendenza. Lozano, che rileva Insigne a metà del primo tempo, è anche il primo a finire nell’elenco degli ammoniti: intervento su Le Normand, corretta la sanzione dell’arbitro. Stessi interpreti, ma a parti invertite, a venti minuti dalla fine con il giocatore della Real Sociedad a prendersi il giallo per aver tamponato il messicano. Tutto regolare sul gol di Politano – compresa la posizione di Petagna che non disturba la visuale del portiere – quando l’esterno batte a rete trovando la deviazione di Sagnan. Guevara su Mertens alla mezzora del secondo tempo: entrata molto ruvida, sarebbe da giallo ma Pawson sorvola. Vizio di forma sul raddoppio del Napoli, perché Mario Rui tocca due volte – involontariamente – il pallone disegnando la traiettoria che permette a Osimhen di andare in gol. Nel finale viene espulso lo stesso Osimhen: un’ingenuità del nigeriano (già ammonito per proteste), la sbracciata sul solito Le Normand.

Fonte (CdS)