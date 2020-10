Kalidou Koulibaly: “Futuro? Amo Napoli e suderò sempre per questa maglia”

Ieri sera contro la Real Sociedad è stato il migliore del Napoli. Il difensore Kalidou Koulibaly, insuperabile per Isak e compagni, davvero una diga difensiva. A fine gara le parole del giocatore senegalese.“Vincere in terra basca è sicuramente stato importante, non so se è decisiva della stagione. Rispetto alla passata stagione sto meglio fisicamente e il mister mi ha messo al centro del progetto. Il futuro? Io amo Napoli, ho tre anni di contratto e suderò sempre per questi colori. Sulla squadra credo che possiamo arrivare ai livelli di Sarri”.

