Insigne e la sfortuna: ancora una volta Nazionale a rischio

Sembra davvero una maledizione…sportiva, ovviamente. Ogni volta che alle porte c’è la Nazionale, cosa a cui lui tiene tantissimo, Lorenzo Insigne viene tradito dai suoi muscoli e si ferma. Dopo lo stop di ieri sera in Spagna, ancora una volta il capitano del Napoli rischia di saltare la convocazione relativa all’ altro azzurro. Non c’è che dire, un campione di sfortuna nell’ ultimo periodo. Il tutto sempre ammesso che la Uefa confermi la disputa di queste gare e che non vengano rinviate per il Coronavirus. Contro la Real Sociedad al suo posto entra Lozano, uno degli uomini d’oro che fino a quel momento era in panchina. E senza dubbio in certi momenti si traveste da Lorenzo Insigne, con qualche recupero a tutto campo che fa venire in mente il capitano azzurro. Con quei 40 metri di recupero all’ultimo minuto. Ma c’è la consapevolezza di una squadra che è cresciuta molta nell’organico.