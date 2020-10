“Il Mattino” ci presenta Real Sociedad/Napoli al microscopio

Il Napoli si riscatta in Europa League, vittoria importantissima in Spagna contro la Real Sociedad. Gattuso ha le risposte che si attendeva soprattutto sul profilo caratteriale dagli azzurri che reagiscono nel migliore dei modi al ko della scorsa settimana con l’Az e si rimettono in piena corsa per la qualificazione. Prova tatticamente impeccabile, il Napoli regge la spinta della squadra di casa, Koulibaly è insormontabile e chiude tutti gli spazi dal primo all’ultimo secondo e vince la partita con un colpo di classe di un singolo, Politano. R. Ventre