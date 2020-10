Gennaro Gattuso: “Questo Napoli lo sento mio, per serietà, lavoro e rispetto”

Il Napoli vince alla Reale Arena di San Sebastian per 0-1, con il gol di Politano, palla leggermente deviata da Segnan. A fine gara ai microfoni di Sky le parole del tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso. “Insigne? Si è fermato in tempo, vediamo che cosa si è fatto, però non ha sentito la fitta dell’altra volta contro il Genoa. Sono contento di come i ragazzi hanno interpretato la partita, la Real Sociedad era in un ottimo momento di forma, però tatticamente siamo stati perfetti. So cosa possono dare i ragazzi, sento sempre mia questa strada, perciò in certi momenti penso che possono fare di più. Per quanto riguarda lo scudetto, non lo so, però è chiaro che abbiamo una mentalità positiva, mi piacerebbe giocarla in maniera diversa, anche in questi stadi, ma la strada è quella giusta. Su Lozano dico che prima non si allenava al meglio, ora invece è attento e disciplinato, bene “il Chucky”. Il rinnovo? Tanti auguri Diego”.

Fonte: Corriere dello Sport