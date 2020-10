[Formazioni] Ore 18 Napoli/Sassuolo, domenica sfida Osimhen contro Caputo

Il Napoli riprenderà quest’oggi gli allenamenti, in vista della sfida di domenica alle ore 18,00 allo stadio San Paolo contro il Sassuolo di De Zerbi. Per mister Gattuso si tornerà all’undici base con: Meret in porta, Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni, mentre al centro di nuovo in campo Manolas. A centrocampo Bakayoko e Fabian Ruiz. Sulla trequarti, assente solo Insigne, oggi si conoscerà l’esito dell’infortunio, con Mertens e Osimhen in campo, rispetto a San Sebastian. Per i neroverdi invece tutto su Caputo, Berardi, Djuricic e il giovane classe 2000 Raspadori. In dubbio Defrel, mentre non ci saranno: Romagna, Toljan e Haraslim.

Fonte: CdS