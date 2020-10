Ferlaino: “Mi emoziono troppo a guardare il Napoli, ecco per chi stravedo”

L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del club azzurro: “Stravedo per un giocatore del Napoli, mi piace moltissimo Andrea Petagna. E’ uno di quegli attaccanti fortissimi, non gli sradichi mai il pallone dai piedi. Lo seguo fin da quando giocava nell’Atalanta, complimenti per il colpo di mercato, è forte davvero e fa sentire la sua presenza”.

“Il Napoli, quest’anno, può finalmente tornare a vincere. E’ una gran bella squadra, poi Gattuso è un grande, sta lavorando molto bene ed ha dato una identità precisa a questa squadra. Sono convinto che questo può essere l’anno buono per tornare alla vittoria in campionato che manca da tantissimi anni. Partite? Io vedo sempre il primo tempo e poi nel secondo faccio tutti gli scongiuri e gesti scaramantici, come quando ero presidente, ho dato la mia vita al Napoli, mi emoziono troppo“.