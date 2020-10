Il Cds vota la difesa azzurra: Mostruosa coppia centrale

Ecco i voti del Corriere dello Sport alla difesa azzurra. La coppia Koulibaly-Maksimovic si dimostra impenetrabile,. I giocatori azulblancos sbattono contro il muro senegalese, stesso trattamento quando cambiano versante e sifdano il serbo.

Ospina 6,5

Un primo tempo da spettatore con due brividi: di terrore sul colpo di testa di Merino e di dolore per lo scontro con Maksimovic in uscita. Poi, nella ripresa, si esalta su Portu con la mano aperta tipo pallanuoto e salva una vittoria-chiave per il cammino della squadra.

Hysaj 6

Chiaro e scuro nel bel mezzo della volata iniziale della Real, soprattutto quando Merino si diverte a infilare la sua zona, ma gradualmente acquista sicurezza.

Maksimovic 7

Di nuovo titolare in Europa League e di nuovo in grande spolvero come in un’altra coppa (Italia) al fianco di Koulibaly. Resoconto: preciso e puntuale, reattivo in ogni situazione complessa.

Koulibaly 7,5

Una notte di Europa League che ricorda quelle di Champions: ovunque, invalicabile, semplicemente Kalidou il grande. Le prende tutte, di testa e di piede, e risolve più di un problema faccia a faccia con chiunque provi ad affrontarlo. L’ultima chiusura su David Silva al 90′ vale oro.

Mario Rui 6

Da attaccante l’inserimento in area al 12′, da difensore la conclusione (da dimenticare). Dal suo lato agisce prettamente il Mago, mica uno qualsiasi, però Mario non si perde mai d’animo.