Dries Mertens: “Diego, scusa per il record dei gol, ma tu resti il più grande di tutti”

Oggi Diego Armando Maradona compie 60 anni, tutta Napoli lo omaggia, tra messaggi d’amore e non solo. Ai microfoni di Sky, nel corso della trasmissione “23” è intervenuto il calciatore azzurro Dries Mertens. “Diego scusa se a livello realizzativo ti ho superato, però resti ad oggi il più grande di tutti. Auguri ti voglio bene. Quando ho firmato per il Napoli non pensavo mai di riuscire in questo, anche perchè non avevo mai giocato da attaccante. Sono venuto qui per giocare ed ogni partita sto dando il massimo. Ho già superato il record di gol, dovrò trovare nuove motivazioni”.

Fonte: Sky Sport serie A