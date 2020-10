Dalla panchina al campo: due top e due flop

I top e flop subentrati nella gara di Europa League contro la Real Sociedad. Buona la prestazione di Lozano e Di Lorenzo, non sufficiente invece Mertens ed Osimhen espulso nel finale.

6,5 LOZANO

Dentro per l’infortunato Insigne. Si piazza largo a sinistra e prova a sgasare con qualche accelerazione delle sue. Nel secondo tempo si sacrifica molto anche in fase difensiva, quando c’è da stringere i denti e lottare su ogni pallone. Prezioso a tutto campo, e sfiora anche il gol.

6 DI LORENZO

Gattuso gli chiede di giocare alto nel centrocampo a quattro, confermando la sua grande duttilità tattica. La risposta del terzino è una prova di grande concretezza, senza fronzoli e con estrema attenzione. Non ha le caratteristiche di un’ala frizzante, ma ci mette il fisico su tutta la corsia.

5,5 OSIMHEN

Entra quando il Napoli è in vantaggio e l’idea tattica di Gattuso è quella di sfruttare la sua velocità per fare male in contropiede. Il problema è che non controlla i palloni che arrivano dalle sue parti e non riesce mai a sprigionare la sua velocità in ripartenza. Espulso nel finale per somma di ammonizioni.

5,5 MERTENS

Non sta vivendo una delle sue migliori stagioni e si vede. Gattuso gli chiede di fare da raccordo tra il centrocampo e Osimhen rimasto da solo in avanti, ma l’impatto del belga sulla gara è tutt’altro che decisivo. Gioca pochissimi palloni e non si fa mai vedere in zona gol.

sv FABIAN RUIZ

Nella mischia nel finale per aggiungere un po’ di qualità al centrocampo e provare a gestire qualche pallone che scotta. Aiuta i compagni nel frenetico forcing della Real Sociedad che si piazza nella metà campo azzurra e prova a trovare il gol del pareggio tirando dentro qualche pallone vagante.

B. Majorano (Il Mattino)