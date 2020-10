Corsport e Mattino giudicano e votano mister Gattuso

Gattuso 6,5 (Mattino)

Cambia uomini, ma non cambia modulo. Conferma il 4-2-3-1, ma Lobotka non è Mertens e alle spalle della punta manca un pizzico di brillantezza. Ma la squadra è solida, attenta e soprattutto cinica. L’infortunio di Insigne non gli stravolge i piani perché Lozano ha le stesse caratteristiche del napoletano. In mezzo al campo preferisce la sostanza alla tecnica e la scelta si rivela vincente.

Gattuso 7 (CdS) -Questa volta abbraccia il turnover, sette cambi rispetto al derby di campionato con il Benevento, ma il risultato non cambia: il Napoli continua a vincere e comincia a convincere anche in Europa per solidità e personalità. Partita di grande intelligenza tattica, senza snaturarsi: la macchia AZ è cancellata.