Corbo: “Lobotka, solo bolle di sapone, da risolvere il caso Osimhen”

La formazione scelta da Gattuso per affrontare la Real Sociedad nessuno se la aspettava. Se da più parti si era paventato l’inserimento dal primo minuto di Petagna e la fascia destra affidata a Politano, a pensare a quel terzetto a centrocampo ce ne saranno stati davvero pochi. Se ci sono stati. Un mago del turnover, il tecnico calabrese. Antonio Corbo, sulle pagine di Repubblica, si sofferma proprio sulla inedita mediana azzurra e scrive: “Mai insieme finora: Demme (il migliore) è al centro tra il solido Bakayoko a destra e Lobotka (il peggiore) che distribuisce passaggetti inutili come bolle di sapone. Dietro c’è tuttavia come una polizza assicurativa Koulibaly, il colosso dei bei tempi, ed il portiere Ospina che lascia il ricordo di una manata in volo su Portu”. Osimhen, capitolo a parte: “Si vede annullato il gol del raddoppio. Il suo furore è pari solo all’ingenuità. Due falli in neanche mezz’ora. Quanto basta per andar fuori e diventare un caso da risolvere presto“.