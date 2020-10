Compleanno in “attesa” per Diego: il Pibe ha fatto un secondo tampone

Un compleanno diverso. D’altra parte, i compleanni al tempo del Covid non possono di certo essere come uno se li aspetta. Diego Maradona non fa eccezione. Mentre gli giungono, da tutte le parti del mondo, gli auguri più vari, disparati ed affettuosi, c’è un’ombra che aleggia su di lui. Oggi, infatti, l’unico numero dieci della storia del Napoli, il campione eterno che vinceva da solo, aspetta di sapere il risultato del secondo tampone. Su Il Mattino si legge: “Due giorni fa la decisione di sottoporsi a nuovo esame, appena accertata la positività di un assistente della squadra: in attesa del responso, il Pibe da lunedì è tenuto prudenzialmente a casa, in isolamento. A distanza, ha incontrato soltanto il medico di fiducia Leopoldo Luque e l’avvocato Matias Morla. Come nel precedente test, Luque sostiene che le condizioni generali sono buone”.