Carnevale:”Consiglio ad Osimhen di essere meno generoso e di pensare a far gol”

Su Radio Crc è intervenuto Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli.

“Ieri in casa della Real Sociedad il Napoli ha fatto la partita giusta, gli azzurri hanno meritato la vittoria, dopo aver controllato gli avversari, dopo aver colpito in contropiede e dopo aver realizzato un bellissimo gol con Politano. Per me la rosa del Napoli è molto forte. Insieme a quella dell’Inter può dare fastidio alla Juve. Faccio i complimenti a Giuntoli per l’acquisto di Bakayoko. Un centrocampista con le sue qualità tecniche e con la sua fisicità era proprio quello che mancava. Conosco Osimhen. Per me è fortissimo. Gli consiglio di essere meno generoso nei confronti dei compagni e di cominciare a dedicarsi al gol, perché nelle gambe ne ha parecchi. Mi piace molto Mertens nel ruolo di trequartista. Per me è un genietto. Koulibaly è tra i migliori difensori al mondo. Sarebbe stato utile anche al mio Napoli”. In quel Napoli giocava anche Diego Maradona, che oggi festeggia il 60esimo compleanno. “A Maradona devo tutto, era il nostro condottiero. Guai a chi gli toccava i compagni. Nel giorno del suo 28esimo compleanno fu lui a fare un regalo a noi, che ricevemmo una fedina d’oro. Un personaggio straordinario”.