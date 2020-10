A centrocampo delude solo uno dei tre azzurri

Le pagelle del centrocampo del Napoli dopo la vittoria in Europa League contro la Real Sociedad:

6,5 BAKAYOKO

Tra i tre centrocampisti di gamba è quello che almeno ci mette più consistenza nei contrasti. Sradicargli il pallone dai piedi è come provare a sfilare la spada Excalibur dalla roccia e per fortuna del Napoli, nella Real Sociedad nessuno si chiama Artù.

6 DEMME

Corre talmente tanto che si perde presto il conto dei chilometri percorsi. Alla lunga perde un po’ di lucidità e di conseguenza anche qualche pallone di troppo. Per fortuna del Napoli, però, gli errori non pesano sul risultato. Non gli si può rimproverare nulla dal punto di vista dell’impegno.

5,5 LOBOTKA

Dovrebbe galleggiare tra centrocampo e attacco, finisce per annegare in un ruolo che non gli appartiene per tempi di gioco, ritmi e rapidità di pensiero. Anche dal punto di vista fisico il contributo lascia molto a desiderare e infatti Gattuso lo cambia dopo un’ora per inserire Mertens.

B. Majorano (Il Mattino)